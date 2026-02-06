Ripartiti i lavori di manutenzione su corso Trento e Trieste | i divieti a Lanciano centro

Questa mattina a Lanciano sono ripresi i lavori di manutenzione su corso Trento e Trieste. La seconda fase riguarda il ripristino della pavimentazione sugli attraversamenti carrabili. Le strade sono state chiuse al traffico e sono stati istituiti divieti di sosta per permettere il completamento degli interventi. I lavori, iniziati qualche settimana fa, proseguono senza intoppi e si dovrebbe tornare alla normalità tra qualche giorno.

È iniziata a Lanciano la seconda parte dei lavori di manutenzione straordinaria su corso Trento e Trieste, che riguardano il ripristino della pavimentazione sugli attraversamenti carrabili.Il cantiere è ripartito dall'intersezione con via Dalmazia e successivamente si sposterà su via De Crecchio.

