Blitz a Catanzaro | sanzionati due circoli decine di pregiudicati

Il 24 aprile, la polizia e le dogane hanno effettuato un controllo in due circoli di Catanzaro, sanzionando ciascuno con una multa di 1032 euro. Durante l’intervento sono stati identificati 44 persone, molte delle quali con precedenti penali. Le autorità hanno riscontrato che i circoli praticavano gioco in modo non autorizzato, portando alle sanzioni amministrative. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata resa nota.

? Cosa sapere Questura e Dogane sanzionano due circoli a Catanzaro per gioco abusivo il 24 aprile.. Sanzioni da 1032 euro ciascuna dopo il controllo di 44 frequentatori con precedenti penali.. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro, insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sanzionato due circoli privati per l’esercizio abusivo di sale giochi a Catanzaro e nel quartiere marinaro questo 24 aprile 2026. L’operazione, che ha il supporto operativo del Nucleo Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato di Catanzaro Lido, ha messo in luce una gestione irregolare delle attività ludiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Catanzaro: sanzionati due circoli, decine di pregiudicati Notizie correlate Manerbio, blitz notturno: spacciatore arrestato e locali sanzionatiUn’operazione di vigilanza straordinaria ha coinvolto il centro di Manerbio nella serata del 17 aprile, con l’impiego coordinato di pattuglie della... Il posteggio abusivo per ncc. Blitz dei ghisa in via Gentile. Cinque driver sanzionatiLa segnalazione è arrivata la scorsa settimana dai tassisti al tavolo della commissione antiabusivismo.