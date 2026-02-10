Catanzaro nel caos | Ex assessore Costa chiede le dimissioni di Fiorita tra degrado e gestione contestata

La situazione a Catanzaro si fa sempre più tesa. L’ex assessore Costa ha chiesto le dimissioni di Fiorita, accusandolo di aver gestito male la città. Nel frattempo, il degrado e i problemi di ordine pubblico aumentano, e la fiducia nell’amministrazione sembra ormai agli sgoccioli. La crisi politica si aggrava di giorno in giorno, e molti si chiedono quanto durerà ancora questa situazione di caos.

Catanzaro, la Tempesta Perfetta: Dalle Dimissioni Auspicate al Crollo dell’Amministrazione Fiorita. La città di Catanzaro è scossa da una crisi politica che sembra destinata a precipitare. L’ex assessore e consigliere comunale Lorenzo Costa ha lanciato un atto d’accusa durissimo contro l’amministrazione guidata dal sindaco Fiorita, chiedendone apertamente le dimissioni. Costa definisce l’attuale legislatura “la più ingloriosa della storia” della città, un giudizio che risuona sullo sfondo di una serie di problematiche che affliggono il capoluogo calabrese. La sua presa di posizione, avvenuta il 10 febbraio 2026, ha riacceso il dibattito pubblico e sollevato interrogativi sulla tenuta dell’esecutivo cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Catanzaro Crisi Nessuna crisi politica, ma richiesta di chiarezza: Oliva (Immagina) chiede le dimissioni dell’assessore Diana Catanzaro, centrodestra all’attacco: sfiducia imminente per il sindaco Fiorita tra critiche e nuove strategie. Il centrodestra si prepara a presentare una mozione di sfiducia contro il sindaco Fiorita. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Catanzaro Crisi Argomenti discussi: Pd nel caos, Speranza: La sconfitta alle Regionali ha paralizzato il centrosinistra, chi discute è visto con fastidio · LaC News24. Comune, ufficio Anagrafe nel caos. La nota del gruppo consiliare di FI«L’ufficio Anagrafe del Comune di Catanzaro è ormai in preda al caos. Quello che dovrebbe essere il primo punto di contatto tra cittadino e Amministrazione si è trasformato in un percorso a ostacoli i ... catanzaroinforma.it Catanzaro. “Corso Mazzini nel caos”: la denuncia di CalabriaOltre - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.