? Cosa sapere Il video Shut Down delle BLACKPINK supera 800 milioni di visualizzazioni YouTube il 24 aprile.. Il traguardo porta a undici il numero di brani del gruppo oltre tale soglia.. Il video musicale di Shut Down ha superato le 800 milioni di visualizzazioni su YouTube alle ore 10:44 KST di questo 24 aprile, segnando un traguardo fondamentale per il gruppo BLACKPINK. Questo successo arriva dopo tre anni, sette mesi e sei giorni dal debutto del brano, pubblicato originariamente il 16 settembre 2022 alle ore 13:00 KST. Con questa nuova performance digitale, la formazione coreana vede incrementarsi a undici il numero di propri lavori di gruppo che hanno varcato la soglia delle 800 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma video.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BLACKPINK trionfa: Shut Down tocca gli 800 milioni di visualizzazioni

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