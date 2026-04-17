BABYMONSTER trionfa | SHEESH tocca i 400 milioni di visualizzazioni

Il video musicale di SHEESH, interpretato dal gruppo BABYMONSTER, ha raggiunto le 400 milioni di visualizzazioni su YouTube. La canzone è stata pubblicata di recente e ha ottenuto questo risultato in un breve periodo di tempo. La piattaforma di streaming ha registrato un alto numero di visualizzazioni e interazioni da parte degli utenti. Il traguardo è stato comunicato ufficialmente dalla piattaforma di condivisione video.

Il video musicale di SHEESH, interpretato dalle BABYMONSTER, ha appena tagliato il traguardo delle 400 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo è avvenuto intorno alle ore 8:00 del 17 aprile secondo l’orario coreano, segnando un momento storico per il gruppo che vede questo brano diventare il primo in assoluto a superare tale soglia numerica. Un percorso durato oltre sedici mesi. Per arrivare a questa pietra miliare, la produzione visiva del brano ha impiegato un arco temporale molto preciso e significativo. Partendo dal debutto del video avvenuto a mezzanotte del 1° aprile 2024, il gruppo ha necessitato di circa due anni e 16 mesi, più otto ore esatte, per accumulare le visualizzazioni necessarie a toccare la cifra di 400 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BABYMONSTER trionfa: SHEESH tocca i 400 milioni di visualizzazioni Notizie correlate Olimpiadi, il successo digitale: 8 milioni di visualizzazioniI numeri definitivi del progetto Cortina come Olimpia confermano l’impatto mediatico di un’operazione che ha saputo trasformare la narrazione delle... Angine de Poitrine: 7 milioni di visualizzazioni e tour esauritoIl 3 aprile 2026 uscirà il secondo disco del duo canadese Angine de Poitrine, una formazione che in meno di trenta giorni è passata dall’oscurità a...