Black out in Trentino pronto soccorso in tilt

Un guasto informatico ha causato il malfunzionamento del sistema di gestione dei pazienti nei pronto soccorso di tutto il Trentino. Il problema ha provocato disagi e ritardi nell’assistenza, rendendo difficile il coordinamento tra le strutture di emergenza. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause del guasto o i tempi di riparazione previsti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie locali.

Un guasto informatico ha mandato in tilt il sistema per la gestione dei pazienti nei pronto soccorso di tutto il Trentino. Il black out è successo ieri, giovedì 23 aprile, e ha costretto l’Azienda sanitaria universitaria integrata ad attivare le procedure di emergenza: gli operatori hanno dovuto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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