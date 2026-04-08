Pronto soccorso di Capitanata in tilt | strapieni e con pochi medici perché rischiano di chiudere

Il pronto soccorso della provincia di Capitanata si trova in una situazione di sovraccarico, con ambienti affollati e una carenza di medici disponibili. Numerosi pazienti si presentano con sintomi che vanno dai dolori e disturbi cardiaci a crisi ansiose, infarti, ictus, traumi, ostruzioni delle vie aeree, e malattie infettive come influenza e varicella. La criticità del servizio rischia di portare alla sua possibile chiusura, evidenziando le difficoltà operative attuali.

Dolori di varia natura, disturbi cardiaci, sintomatologie ansiose, infarto ed ictus, traumi, ostruzione delle vie aeree, malattie infettive acute febbrili (come l’influenza) ed esantematiche (ad esempio la varicella): questi i motivi più frequenti per i quali i pazienti si rivolgono al Pronto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Foggia, medici a 'gettone' per non chiudere il pronto soccorso. Pasqualone: "Unica soluzione, situazione critica"Al pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia la carenza di personale medico è diventata strutturale. Pronto Soccorso affollati, Decaro incontra i dirigenti Asl in Regione: "Pochi medici a disposizione"Un punto generale sulla situazione dei pronto soccorso in Puglia e in particolare sui ‘colli di bottiglia’ che ingolfano le varie strutture in... Temi più discussi: Pronto soccorso veterinario: Basta polemiche, dare soluzioni, proposto tavolo tecnico per reperibilità h24; Il maltempo piega la Capitanata: sfollate 40 persone, preoccupa diga di Occhito; Maltempo, in un video la Capitanata vista dall'alto dopo l'emergenza: Solo una strada pericolosa per raggiungere Roseto; Maltempo, oltre 40 interventi dei vigili del fuoco in poche ore: emergenza tra esondazioni e soccorsi. Assalto ai pronto soccorso, l’offerta dei medici: Andiamo noi nelle case di comunitàI medici dell’emergenza pronti a fare un passo decisivo per far funzionare la medicina di prossimità. Il presidente Giuseppe Pepe: Chiediamo che le istituzioni ci ascoltino. La radiografia di un sis ... lanazione.it Crisi pronto soccorso, tra buchi nell'organico e accessi inappropriatiLa commissione Sanità, presieduta da Carlo Fundoni (Pd), ha chiamato a riferire i direttori dei pronto soccorso della Sardegna e i direttori generali delle aziende sanitarie sulla crisi dei servizi di ... ansa.it Emergenza-urgenza in crisi, pronto soccorso sardi in codice rosso x.com Succede a Monfalcone, nel locale in via Rossini. La lite finisce in pronto soccorso con un setto nasale rotto e il coinvolgimento di passanti. Indagini per lesioni aggravate dopo la colluttazione sfociata in strada davanti a testimoni - facebook.com facebook