Nella regione Friuli Venezia Giulia, ieri sera, un problema legato a un componente di sicurezza informatica ha causato il blocco della rete sanitaria digitale, interessando il pronto soccorso e il servizio 118. La falla ha impedito l’accesso ai sistemi elettronici utilizzati per le emergenze e le attività di routine. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli tecnici dell’incidente.

Un singolo componente di sicurezza informatica ha bloccato ieri sera l’intera rete sanitaria digitale del Friuli Venezia Giulia. Il guasto al firewall ha reso inaccessibili i pronto soccorso, la centrale 118 e il sito istituzionale regionale. L’incidente ha colpito la piattaforma SORES a Palmanova, interrompendo il coordinamento tra ambulanze e ospedali. La società Insiel è intervenuta immediatamente per ripristinare i servizi critici senza rilevare violazioni dei dati. La fragilità della colonna vertebrale digitale. Il cuore tecnologico dell’amministrazione regionale risiede nella gestione centralizzata affidata alla società Insiel. Questa struttura controlla interamente le infrastrutture IT che sostengono ospedali, comuni e uffici governativi locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli: un firewall in tilt blocca pronto soccorso e 118

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