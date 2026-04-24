Il remake di Assassin's Creed Black Flag, intitolato Black Flag Resynced, uscirà il 9 luglio 2026 su PC e console. Sono state annunciate tre diverse edizioni, con prezzi che vanno da 59,99 a 199,99 euro per la versione destinata ai collezionisti. L’annuncio è stato fatto da Ubisoft e riguarda le versioni disponibili sul mercato.

? Cosa sapere Ubisoft lancia Assassin's Creed Black Flag Resynced il 9 luglio 2026 su PC e console.. Le tre edizioni disponibili variano dai 59,99 ai 199,99 euro per i collezionisti.. Ubisoft ha ufficialmente svelato i dettagli commerciali e i contenuti delle tre versioni di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, confermando il lancio del remake per il 9 luglio 2026 su diverse piattaforme, tra cui PC, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro e Steam Deck. L’annuncio arriva dopo il reveal completo del progetto sviluppato da Ubisoft Singapore, che mira a riportare in auge l’avventura di Edward Kenway attraverso un restyling profondo. I giocatori potranno scegliere tra tre diverse opzioni d’acquisto, ognuna con obiettivi differenti: dalla semplice fruizione del titolo base fino alla collezione fisica per i collezionisti più accaniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Black Flag Resynced: ecco i prezzi e le tre edizioni del remake

Notizie correlate

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è confermato ufficialmente da UbisoftDopo anni di rumor, indizi e speculazioni sempre più insistenti, Ubisoft ha finalmente rotto il silenzio: il remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag...

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è realtà, parola di Jean GuesdonUbisoft rompe gli indugi e conferma il remake di uno dei capitoli più amati della saga pubblicando il primo artwork ufficiale e il logo del gioco Le...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Quando esce Assassin's Creed Black Flag Resynced? Ecco il trailer con la data d'uscita; Assassin's Creed: Black Flag Resynced: non chiamatelo semplice remake. Ecco tutto quello che c'è da sapere; Assassin's Creed: Black Flag Resynced, svelata la possibile data di uscita; Assassin’s Creed Black Flag Resynced uscirà il 9 luglio, ecco le novità del remake.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ha una data d’uscita: ecco il trailer, i dettagli e i requisiti PCAssassin's Creed: Black Flag Resynced arriva il 9 luglio 2026: gameplay rinnovato, grafica moderna e il ritorno della voce originale di Edward. drcommodore.it

Assassin's Creed: Black Flag Resynced: non chiamatelo semplice remake. Ecco tutto quello che c'è da sapereAbbiamo assistito a una presentazione di Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Tra gameplay, sequenze d'intermezzo, interviste e piccoli, ma gustosi dettagli, siamo pronti a raccontarvi come Ubisoft. multiplayer.it

Che rivoluzione! https://gametimers.it/assassins-creed-black-flag-resynced-ufficiale-trailer-novita-requisiti-edizioni-da-collezione-e-data-di-uscita/ - facebook.com facebook

Assassin's Creed: Black Flag Resynced, tutti i dettagli e video dall'evento d'annuncio x.com