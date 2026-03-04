Assassin’s Creed | Black Flag Resynced è realtà parola di Jean Guesdon

Ubisoft ha annunciato ufficialmente il remake di Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, confermando così le voci circolate negli ultimi tempi. L’azienda ha diffuso il primo artwork e il logo del nuovo progetto, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sulle caratteristiche del gioco. La notizia è stata resa nota tramite comunicato ufficiale, segnando un passo importante per la serie.

Ubisoft rompe gli indugi e conferma il remake di uno dei capitoli più amati della saga pubblicando il primo artwork ufficiale e il logo del gioco Le voci si rincorrevano da mesi, gonfiate da un passaparola che sapeva tanto di speranza quanto di indiscrezione tecnica, ma oggi il velo è stato finalmente squarciato. Jean Guesdon, nuovo responsabile della serie, ha scelto un approccio quasi poetico per confermare quello che i fan chiedevano a gran voce: il ritorno di Edward Kenway è ufficiale e prenderà il nome di 'Assassin's Creed: Black Flag Resynced'. "Le speculazioni su Assassin's Creed non sono una novità, ma vale la pena ricordarlo: 'Nulla...