Assassin’s Creed | Black Flag Resynced è confermato ufficialmente da Ubisoft

Ubisoft ha confermato ufficialmente l’esistenza di Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, un remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag. La notizia arriva dopo anni di voci, indizi e speculazioni che avevano alimentato l’attesa tra i fan. La conferma è stata comunicata direttamente dalla casa di sviluppo, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sulle caratteristiche del titolo.

Dopo anni di rumor, indizi e speculazioni sempre più insistenti, Ubisoft ha finalmente rotto il silenzio: il remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag esiste davvero. Il titolo ufficiale sarà Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, abbandonando il numero “4” presente nell’originale del 2013. È la prima conferma pubblica e diretta del progetto, arrivata attraverso un aggiornamento ufficiale sui piani futuri del franchise. A parlare è stato Jean Guesdon, Head of Content della serie, intervenuto per delineare il 2026 di Assassin’s Creed. Nel suo messaggio ha richiamato il celebre motto della saga — “Nulla è reale. Tutto è lecito.” — aggiungendo però che, questa volta, alcune voci sono “sospinte da un buon vento in poppa” e invitando a “tenere il cannocchiale puntato verso l’orizzonte”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

