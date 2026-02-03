Bitcoin sotto 80.000 dollari | cosa sta penalizzando il mercato cripto

Da settimane il prezzo del Bitcoin scende e si avvicina ai 80.000 dollari. Il mercato delle criptovalute sembra essere in difficoltà, con il Bitcoin che non riesce più a mantenere i livelli di prima. La corsa che aveva caratterizzato il periodo dell’elezione di Donald Trump sembra ormai un ricordo lontano. Ora gli investitori sono più cauti e il mercato ha rallentato, lasciando molti a chiedersi cosa stia causando questa frenata.

Non fa più gola da alcuni mesi il Bitcoin, che aveva dominato le cronache finanziarie per un periodo insolitamente, sin da quando l'elezione di Donald Trump alla Presidenza aveva portato i riflettori sul mercato delle criptovalute, favorendone il rally. La complicità della nuova amministrazione USA, decisa a rimuovere ogni barriera all'operatività di questo mercato aveva messo in fermento un settore già oggetto di acquisti. Ma il Bitcoin ha vissuto fasi alterne, allineato ad un ciclo che tradizionalmente dura quattro anni, passando da un minimo di 16.6556 dollari toccato il 25 dicembre 2022 ad un picco di tutti i tempi di 125.

