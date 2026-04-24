L'Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della partita di domenica contro il Torino. Nel frattempo, sono stati avviati i colloqui per il rinnovo del contratto di un difensore, che sta tornando in campo dopo un infortunio. La squadra lavora anche su aspetti legati alla condizione fisica dei giocatori, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti.

Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A! Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza. Ecco quando può partire il rinnovo Tomori alla Gazzetta: «Tornare in Champions è troppo importante! Su Leao e sul mio futuro rispondo così» Totti Roma, l’addio di Ranieri apparecchia la tavola per il grande ritorno: il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex capitano Roma, addio Ranieri: i Friedkin hanno scelto Gasperini! Così si è arrivati alla rottura Calhanoglu Inter, avanti insieme: l’esperto di mercato conferma la permanenza.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall’infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Juventus: avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram. Ultimissime novità sul futuro del centrocampista

Leggi anche: L'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambia

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inter, non solo Lautaro: anche Bisseck salta il Como! Le ultime sul tedesco; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni; Inter, ancora panchina per Bisseck. Le ultime sui rientri di Lautaro e Bastoni; Inter, Lautaro e Bisseck lavorano a parte: le ultime verso il Cagliari.

Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall’infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto sulla difesa dei nerazzurriBisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall'infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto sulla difesa dei nerazzurri ... calcionews24.com

Infortunio Bisseck, ci sono novità: sorride l’Inter!Infortunio Bisseck - Buone notizie in casa Inter riguardo alle condizioni di Bisseck: cosa filtra verso la sfida di Coppa Italia col Como ... fantamaster.it

VERSO INTER-COMO! Recuperato Bisseck, che però andrà in panchina: giocherà Acerbi al centro della difesa, con Akanji e Carlos Augusto ai suoi lati. In attacco toccherà alla coppia composta da Bonny e Thuram, mentre in mezzo torna dal 1’ Zieli - facebook.com facebook

Sky – Inter, la coppia d’attacco e occhio a Bisseck: le ultimissime sulla formazione anti-Como x.com