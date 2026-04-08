Un infortunio ha messo fuori gioco il calciatore serbo, che resterà fermo per circa un mese. La sua assenza influenzerà le prestazioni fino alla fine della stagione, che rischia di essere la peggiore della sua carriera. Nel frattempo, si sono intensificati i colloqui per il rinnovo contrattuale tra il club e il giocatore, con l’obiettivo di trovare un accordo prima della fine della stagione.

Almeno tre settimane di stop. E il serissimo rischio di chiudere la stagione con il più basso numero di presenze di sempre in carriera da sei anni a questa parte e, per la prima volta dal momento della sua affermazione in Serie A, di non raggiungere la doppia cifra stagionale. La lesione di basso grado al soleo, unito al grave infortunio muscolare patito a novembre e dal quale era appena rientrato, potrebbe significare per Dusan Vlahovic dover fare i conti con la peggior annata di sempre proprio nell'anno in cui si ritroverà svincolato. Una brutta botta per il serbo, che, invece, nell'estate scorsa, si era presentato in ritiro con la Juve tirato a lucido e vogliosissimo di meritarsi sul campo il rinnovo o, in alternativa, una sistemazione in una big europea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambia

Rinnovo Spalletti, il pari col Sassuolo non cambia i piani della Juve: ecco quando è prevista la stretta finaleGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania...

Vlahovic Juve, l’infortunio fa slittare il rinnovo: ed ora il club chiede il maxi scontodi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, l’infortunio fa slittare il rinnovo: ed ora il club chiede il maxi sconto per scommettere di nuovo sul...

Temi più discussi: Juve, non c'è pace per Vlahovic: nuovo infortunio per l'attaccante; Vlahovic e Perin: l'esito degli esami e i tempi di recupero; Per Conte al Tottenham, l'ex Juve e il calvario infortuni: torna dopo tre allenatori!; ULTIM’ORA – Juve, ecco l’esito degli esami e i tempi di recupero per Vlahovic e Perin.

L'infortunio e i dialoghi per il rinnovo: la Juve ora è più forte, ecco cosa cambiaIl serbo starà fermo per un mese e, a meno di un clamoroso rilancio finale, chiuderà la stagione con il peggior rendimento della carriera. Ora i dirigenti bianconeri potranno rafforzare la loro posizi ... gazzetta.it

Juventus: Vlahovic più grave del previsto, ecco quando tornerà. Nuovi dubbi dei tifosi sul rinnovoVlahovic vittima di un infortunio al polpaccio dopo quello agli adduttori: la diagnosi e quando tornerà. Molti tifosi della Juventus chiedono al club di rivedere la strategia sul rinnovo ... sport.virgilio.it

Robert #Lewandowski è il nome che infiamma il mercato della Juve grazie alla sua incredibile verve realizzativa Il centravanti polacco valuta diverse opzioni per il futuro, ma secondo Gazzetta l'idea di un ultimo ballo in Serie A lo affascina profondamente - facebook.com facebook

Juve-Genoa, Bremer toglie la scarpa a Colombo ma per gli arbitri il gol del brasiliano è regolare x.com