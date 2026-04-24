Bisceglie giunta in pezzi | crisi politica e servizi nel degrado

A Bisceglie si parla di una crisi politica che coinvolge la giunta guidata dal sindaco. Il consigliere comunale ha denunciato difficoltà nella gestione amministrativa, mentre le dimissioni di un assessore del Partito Democratico hanno portato alla luce problemi nei servizi pubblici e nello stato di alcuni impianti sportivi. La situazione sembra riflettersi su vari aspetti della vita cittadina, con segnalazioni di degrado in diverse strutture.

? Cosa sapere Il consigliere Francesco Spina denuncia la crisi della giunta Angarano a Bisceglie.. Le dimissioni dell'assessore PD evidenziano il degrado di impianti come il Paladolmen.. Il consigliere comunale Francesco Spina ha lanciato un attacco frontale contro l’amministrazione di Angelantonio Angarano a Bisceglie, denunciando una crisi politica ormai irreversibile che vede la maggioranza sgretolarsi pezzo dopo pezzo. La tensione nel palazzo comunale è arrivata al punto di rottura dopo le recenti decisioni prese all’interno della coalizione che sostiene il sindaco. Secondo quanto riferito da Spina, la stabilità del governo cittadino è compromessa: le forze che avevano garantito la vittoria al primo cittico si stanno allontanando, portando alla luce un dissesto che pare non avere più soluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, giunta in pezzi: crisi politica e servizi nel degrado Notizie correlate De Martinis prende tempo per la nuova giunta, Natale (Pd): "Centrodestra in piena crisi politica"Arriva il commento della consigliera comunale del Partito Democratico Manuela Natale, in merito alla situazione politica e amministrativa del Comune... Enel Cerano, cantiere nel degrado: sindacati denunciano serviziCerano, Cantiere al Limite: Sindacati Denunciano Condizioni “Da Terzo Mondo” e Chiedono Intervento Urgente Brindisi – Un allarme arriva dal cuore... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Pd annuncia l'uscita dalla giunta Angarano: L'assessore Maurizio Di Pinto si dimette; Angarano: Città ferita da giorni difficili, tocca a noi rimettere insieme i pezzi; Pd fuori dalla maggioranza, Boccia: Quando c'è immobilismo bisogna voltar pagina. Bisceglie, spari in discoteca: 43enne muore in ospedaleL'uomo è morto dopo essere stato ferito da colpi di pistola nella discoteca Divine club di Bisceglie. Trasportato in ospedale già in arresto cardiaco, sono risultati inutili i tentativi di rianimazion ... tg24.sky.it Bisceglie, la famiglia di Alicia Amoruso: “Non accada mai più” Parlano i familiari della 12enne travolta e uccisa lo scorso 13 aprile da un pino sradicato dal vento https://www.teleregionecolor.com/bisceglie-la-famiglia-di-alicia-amoruso-non-accada-mai-piu/ - facebook.com facebook