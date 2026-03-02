De Martinis prende tempo per la nuova giunta Natale Pd | Centrodestra in piena crisi politica

La consigliera comunale del Partito Democratico, Manuela Natale, ha commentato la situazione politica del Comune di Montesilvano, evidenziando che il sindaco Ottavio De Martinis ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di nominare la nuova giunta, dopo l'azzeramento precedente. Nel frattempo, il centrodestra locale viene descritto come in piena crisi politica. La vicenda riguarda le tempistiche e le decisioni sulla composizione dell'esecutivo comunale.

