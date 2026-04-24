Bir Tawil la terra che nessuno vuole | il nodo tra Sudan ed Egitto legato al Triangolo di Hala’ib
Bir Tawil è una zona desertica situata tra Sudan ed Egitto che non è controllata da nessuno dei due paesi. La regione non è rivendicata da nessuno perché farlo comporterebbe la perdita del Triangolo di Hala’ib, un’area strategica e ricca di risorse sul Mar Rosso. La disputa tra i due stati riguarda proprio questa regione, che rappresenta un punto di attrito nel confine tra i due paesi.
Bir Tawil è una terra senza Stato nel deserto tra Sudan ed Egitto: nessuno la rivendica perché farlo significherebbe cedere il Triangolo di Hala’ib, un’area ricca di risorse affacciata sul Mar Rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Sembra che nessun paese voglia davvero governare questo appezzamento di terra.
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Sembra che nessun paese voglia davvero governare questo appezzamento di terraBir Tawil, terra tra Egitto e Sudan, è un raro esempio di territorio non rivendicato da nessuno Stato, ma abitato da nomadi e cercatori d'oro. tech.everyeye.it