Bir Tawil la terra che nessuno vuole | il nodo tra Sudan ed Egitto legato al Triangolo di Hala’ib

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bir Tawil è una zona desertica situata tra Sudan ed Egitto che non è controllata da nessuno dei due paesi. La regione non è rivendicata da nessuno perché farlo comporterebbe la perdita del Triangolo di Hala’ib, un’area strategica e ricca di risorse sul Mar Rosso. La disputa tra i due stati riguarda proprio questa regione, che rappresenta un punto di attrito nel confine tra i due paesi.

Bir Tawil è una terra senza Stato nel deserto tra Sudan ed Egitto: nessuno la rivendica perché farlo significherebbe cedere il Triangolo di Hala’ib, un’area ricca di risorse affacciata sul Mar Rosso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Sembra che nessun paese voglia davvero governare questo appezzamento di terra.

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