Bir Tawil la terra che nessuno vuole | il nodo tra Sudan ed Egitto legato al Triangolo di Hala’ib

Bir Tawil è una zona desertica situata tra Sudan ed Egitto che non è controllata da nessuno dei due paesi. La regione non è rivendicata da nessuno perché farlo comporterebbe la perdita del Triangolo di Hala’ib, un’area strategica e ricca di risorse sul Mar Rosso. La disputa tra i due stati riguarda proprio questa regione, che rappresenta un punto di attrito nel confine tra i due paesi.