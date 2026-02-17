Nicola Massari ha ideato il Croissant Burger, un piatto che unisce la pasticceria di alta qualità alla cucina. La sua creazione nasce dalla scelta di sostituire il tradizionale panino con un croissant salato, preparato con una cura artigianale. La preparazione richiede tecniche raffinate tipiche dei pasticceri, rendendo il piatto unico nel suo genere.

L’idea nasce da Nicola Massari e mette al centro un gesto tecnico: sostituire il classico bun con un croissant salato, lavorato con la precisione dell’alta pasticceria. Non è un dettaglio. Il croissant è un impasto laminato, stratificato, fragile ma strutturato, che richiede controllo del tempo, della temperatura, della materia grassa. Portarlo nel perimetro del burger significa cambiare equilibrio, ridefinire consistenze e aspettative. La sfida non è estetica, ma funzionale: reggere la succulenza della carne senza cedere. Al centro, l’ hamburger di Scottona da 110 grammi richiama il comfort contemporaneo; attorno si costruisce un racconto più articolato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Croissant Burger. L’alta pasticceria incontra la cucina

