In cucina e nel servizio in sala vince la delegazione studentesca slovacca, che precede quelle di Spagna e Slovenia. Si è conclusa con una vivace cerimonia finale la seconda edizione di Students’ Creative Food - International Contest, competizione internazionale di cucina, pasticceria, sala e bar organizzata da Apf Valtellina con il contributo della Regione e il supporto della Provincia, che dal 17 al 21 marzo ha coinvolto 21 team di 15 Paesi. Primo posto alla squadra slovacca della The Secondary Vocational School of Hotel Services and Business di Zvolen che, al termine di un confronto di alto livello tecnico e professionale, ha avuto la meglio sugli studenti della Ies Miralbueno (Zaragoza, Spagna ) e della Vocational College for Hospitality, Wellness and Tourism (Bled, Slovenia ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cucina, pasticceria e sala. Al contest internazionale 21 team di scuole europee

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