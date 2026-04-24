Bimbo di tre anni investito automobilista fugge

Un bambino di tre anni è stato investito nel primo pomeriggio in via Bengasi, nel cuore del centro storico di Foggia. L’automobilista coinvolto è fuggito subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il piccolo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per individuare il veicolo e il conducente responsabile.

Un bambino di tre anni è stato investito oggi pomeriggio da un'auto in via Bengasi, nel centro storico di Foggia. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito dal luogo dell'incidente. Il piccolo è stato rapidamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione, ma non destano preoccupazione. La Polizia Locale di Foggia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli agenti stanno impiegando il nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, recentemente potenziato, nel tentativo di rintracciare l'automobilista fuggitivo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bimbo di tre anni investito, automobilista fugge Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026 Notizie correlate Pedone investito e ucciso a Roma, automobilista fugge poi si costituisce(Adnkronos) – E’ morto investito da un’auto che poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. Leggi anche: Dodicenne in bici investito sulle strisce: l'automobilista prima si ferma e poi fugge senza chiamare i soccorsi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bimbo di tre anni infastidito da due ubriachi in centro a Bergamo. La mamma: Tanta paura; ? Due arresti cardiaci, bambino di 3 anni muore in ospedale - BresciaToday; Sudan: dopo tre anni di guerra, i bambini continuano a pagare il prezzo più alto; Malore in casa, muore bimbo di 3 anni. Bimbo di 3 anni investito a Foggia da un'auto pirataIl bambino che era a piedi con la madre è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti. La polizia sulle tracce del conducente dell'auto ... rainews.it Foggia, bimbo di tre anni investito da un’auto: l’autista non si è fermato. Caccia al pirataIl piccolo è stato soccorso e portato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti: le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli agenti della polizia ... bari.repubblica.it “Una notizia che scalda il cuore”. Un bimbo di 9 mesi ha rischiato di soffocare ingerendo un gioco in casa, ma è stato salvato da un operatore del 118 di Padova che ha guidato al telefono la madre nelle manovre di disostruzione.: https://fanpa.ge/5IBgJ . - facebook.com facebook Padova, bimbo di 9 mesi rischia di soffocare: salvato al telefono dall'operatore del Suem 118. Una vicenda drammatica, ma a lieto fine, grazie alla prontezza di un infermiere, Gianluca Trevisan, e al sangue freddo della madre del piccolo. x.com