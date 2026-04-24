Bimbo di tre anni investito automobilista fugge

Da quotidianodipuglia.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di tre anni è stato investito nel primo pomeriggio in via Bengasi, nel cuore del centro storico di Foggia. L’automobilista coinvolto è fuggito subito dopo l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il piccolo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per individuare il veicolo e il conducente responsabile.

Un bambino di tre anni è stato investito oggi pomeriggio da un'auto in via Bengasi, nel centro storico di Foggia. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso ed è fuggito dal luogo dell'incidente. Il piccolo è stato rapidamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione, ma non destano preoccupazione. La Polizia Locale di Foggia ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli agenti stanno impiegando il nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, recentemente potenziato, nel tentativo di rintracciare l'automobilista fuggitivo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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