Dodicenne in bici investito sulle strisce | l' automobilista prima si ferma e poi fugge senza chiamare i soccorsi

Mercoledì 15 aprile, in via Gemelli, vicino al policlinico San Giorgio, un ragazzino di 12 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'automobilista, dopo averlo urtato, si è fermato brevemente ma poi è ripartito senza chiamare i soccorsi. La dinamica dell'incidente ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Investe un minore, si ferma un attimo e poi riparte senza chiamare aiuto. È successo mercoledì 15 aprile in via Gemelli, a due passi dal policlinico San Giorgio. Un giovane di 12 anni è stato travolto da un'automobilista mentre stava attraversando le strisce pedonali per andare a scuola. A.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Pedone investito e ucciso a Roma, automobilista fugge poi si costituisce(Adnkronos) – E’ morto investito da un’auto che poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. Leggi anche: Roma, 11enne investito sulle strisce: l’uomo fugge dopo il “soccorso”, le associazioni chiedono interventi urgenti Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ciclista investito da un'auto lungo la Feltrina: sul posto l'elisoccorso; Incidente nella notte, uomo in bicicletta investito: è grave in ospedale; Quindicenne in bici contro un’auto: grave; Scontro tra un furgone e una bicicletta, morto un 80enne a Vigasio. Oggi le esequie della dodicenne travolta da un albero a Bisceglie. Nessun rappresentante istituzionale presente, come chiesto dalla famiglia - facebook.com facebook Dodicenne schiacciata da un albero a Bisceglie: cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso x.com