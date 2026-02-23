pedone investito e ucciso a roma automobilista fugge poi si costituisce

Un pedone è stato falciato da un’auto che non si è fermata per aiutarlo, provocandone la morte. La vettura ha continuato la corsa senza soccorrere il ferito, poi il conducente si è consegnato alla polizia. La scena si è svolta in una strada molto trafficata di Roma, dove passanti e testimoni hanno assistito alla fuga. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

(Adnkronos) – E’ morto investito da un’auto che poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è un uomo, italiano, di 59 anni e l’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 00.30 in via di Torrenova a Roma: sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Da una prima ricostruzione, il 59enne è stato investito da una Peugeot 208. Inutili i soccorsi per l’uomo, che con l’urto è stato sbalzato contro un altro mezzo ed è morto sul posto. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Come riferisce la polizia locale, il conducente dell’auto, un ragazzo italiano di 22 anni, si è successivamente costituito ed è stato denunciato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

