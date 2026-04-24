Bimbo di 10 anni cade da una grata | volo di tre metri portato al Gaslini in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, un bambino di 10 anni è finito a terra dopo che una grata si è rotta, causando un volo di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il bambino all'ospedale pediatrico in codice rosso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla sicurezza dell’area coinvolta.

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, quando un bambino di dieci anni è caduto nel vuoto dopo il cedimento di una grata, compiendo un volo di circa tre metri.Cos'è successoL’incidente è avvenuto poco prima delle 16,30 in via delle Eriche, nel quartiere genovese di Quarto. Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Bambino di 3 anni investito da un camion: in codice rosso al GasliniMomenti di paura nel tardo pomeriggio in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente, dove intorno alle 19:15 un bambino di circa tre anni è stato investito... Ragazza 13enne precipitata da un muraglione alto 8 metri a Genova Voltri, portata al Gaslini in codice rossoGenova Voltri, 13enne precipita da un muraglione in via al Santuario delle Grazie: soccorsa dal 118 e portata al Gaslini in codice rosso, è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il miracolo dei fili del bucato: bimbo di due anni precipita dal secondo piano ma si salva; Ciao mamma, adesso parto io: l'Erasmus dei bambini (già a 10 anni); La Culla per la Vita accoglie Pietro. Per la mamma ci sono 10 giorni per tornare sui suoi passi; Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni. Bimba di 10 anni che ha già avuto il menarca: aumenterà la sua statura?Dopo l'arrivo della prima mestruazioni non si verifica più un aumento importante di statura, tuttavia realizzarsi nel lavoro e nella vita di relazione non dipende certo da una questione di centimetri. bimbisaniebelli.it Bimbo di 10 anni investito da un’auto in pieno centro: soccorsi sul postoBambino investito a Moriago della Battaglia: soccorsi immediati e trasporto in ospedale, accertamenti in corso. nordest24.it #PapaLeoneXIV: "Porto con me foto di un bimbo musulmano che mi aveva accolto in Libano ed è stato ucciso". Il Papa, parlando con i giornalisti sul volo di ritorno dall'#Africa, ha confidato di portare con sé "una foto di un bambino musulmano che, nel facebook Padova, bimbo di 9 mesi rischia di soffocare: salvato al telefono dall'operatore del Suem 118. Una vicenda drammatica, ma a lieto fine, grazie alla prontezza di un infermiere, Gianluca Trevisan, e al sangue freddo della madre del piccolo. x.com