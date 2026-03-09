Ragazza 13enne precipitata da un muraglione alto 8 metri a Genova Voltri portata al Gaslini in codice rosso

Una ragazza di 13 anni è caduta da un muraglione di circa otto metri in via al Santuario delle Grazie a Genova Voltri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Gaslini. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine.