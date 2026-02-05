Donati mille euro alla Fondazione Faro per l' oncologia di Pontedera grazie alla lotteria di Natale

Questa mattina, alla Fondazione Faro di Pontedera, sono stati consegnati mille euro raccolti con la lotteria di Natale 2025. Il denaro proviene dal Circolo Lotti Valdera, che ha organizzato l’evento per finanziare i servizi di oncologia dell’ospedale locale. La donazione arriva in un momento importante, aiutando a sostenere i pazienti e le cure nella struttura.

E' stato donato stamattina, 5 febbraio 2026, alla fondazione Faro, che coadiuva l'assistenza nel reparto di oncologia dell'ospedale di Pontedera, il ricavato di mille euro della lotteria di Natale 2025 organizzata dal Circolo Lotti Valdera.La consegna è avvenuta nell'atrio dell'ospedale, alla.🔗 Leggi su Pisatoday.it

