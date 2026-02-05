Asta da record per Apple | venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari Ecco i cimeli battuti all’asta

Un’asta online ha fruttato 8,1 miliardi di dollari vendendo cimeli legati a Steve Jobs e alla Apple. Sono stati messi in vendita pezzi storici, oggetti personali e memorabilia che hanno fatto la storia dell’azienda di Cupertino. La cifra raggiunta supera ogni aspettativa e sottolinea quanto siano ancora vivi i ricordi di Jobs nel mondo tech.

Ben 8.1 miliardi di dollari, questa è la cifra record registrata nell’ultima asta online in cui sono stati venduti oggetti legati alla storia di Apple e di Steve Jobs. La vendita, organizzata sulla piattaforma Rr Auction di Boston, si è svolta lo scorso giovedì 29 gennaio. Tra i cimeli battuti all’asta c’era il primo assegno emesso dall’azienda, datato 16 marzo 1976 e firmato da Jobs e Steve Wozniak. L’assegno, intestato a Howard Cantin per il lavoro sulla scheda madre dell’Apple-1, era di 500 dollari. Gli esperti ne stimavano la vendita all’asta sui 500 mila dollari, ma così non è stato. L’assegno, infatti, è stato battuto a 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Asta da record per Apple: venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari. Ecco i cimeli battuti all’asta Approfondimenti su Steve Jobs Apple Assegno firmato da Jobs e Wozniak vende per oltre 1,2 milioni di dollari in asta internazionale Un assegno emesso da Apple nel marzo 1976, firmato da Steve Jobs e Steve Wozniak, è stato venduto all’asta per oltre 2,4 milioni di dollari. Tokyo, record per un tonno rosso Oma da 243 chili: venduto all'asta per 3,2 milioni di dollari Un tonno rosso di 243 chilogrammi è stato venduto all'asta del mercato di Toyosu, a Tokyo, per 3,2 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Steve Jobs Apple Argomenti discussi: Rembrandt, un leone da record: è il suo disegno più prezioso mai venduto all’asta; Il disegno di un leone venduto a 18 milioni di dollari. Rembrandt da record in asta; L’Ecce Homo di Antonello da Messina all’asta, cercando il record; Nuovo record per l’arte saudita: Safeya Binzagr vola a $ 2,1 milioni. Asta da record per Apple: venduti pezzi storici e oggetti appartenuti a Steve Jobs per 8.1 miliardi di dollari. Ecco i cimeli battuti all’astaPrimo assegno Apple battuto a 2,4 milioni di dollari. I collezionisti impazziscono per i cimeli del fondatore dell'azienda ... ilfattoquotidiano.it Asta da record per Artemisia Gentileschi: l’autoritratto dipinto a Firenze venduto per 5,69 milioni di dollariChristie's ha battuto un raro dipinto dell'artista raffigurata nei panni di Santa Caterina d'Alessandria, raddoppiato le stime di partenza ... intoscana.it Nel 1986 una divisione della Lucasfilm veniva venduta a Steve Jobs, e iniziava un percorso che la portò a rivoluzionare l'arte dell'animazione. La #Pixar si festeggia con un emozionante video con 40 scene tratte dalle loro opere. facebook Da Steve Jobs agli Oscar, 40 anni di animazione della Pixar #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.