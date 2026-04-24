Un politico ha annunciato di aver deciso di assumersi una responsabilità di cinque anni, sottolineando che nulla sarà più come in passato. Ha dichiarato di aver preso questa decisione consapevole dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e ha presentato un piano per il futuro della città. L'intervento è stato fatto durante un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto.

Niente sarà più come prima. "Ho deciso di assumermi questa responsabilità, consapevole che tutto è cambiato negli ultimi anni. È cambiato il mondo, è cambiata l’Italia, e così ha fatto anche Prato. E allora è il momento di aprire una nuova stagione, assumendosi nuove responsabilità con una nuova maturità e nuovi interessi per la nostra città". Eccolo il diverso verbo di Matteo Biffoni targato 2026. Cambiato rispetto al primo Biffoni, chiamato alla riconquista del Comune dopo il sacco del centrodestra, cambiato rispetto al secondo Biffoni che doveva dare seguito allo slancio dei primi cinque anni. Più capelli bianchi e rughe che vogliono dire esperienza ma anche sofferenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biffoni, ancora tu. Ma niente come prima. Il piano dei cinque anni: "Per amore della città"

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