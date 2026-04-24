Durante la recente edizione della Biennale di Venezia, un membro della giuria ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione di escludere Russia e Israele dai premi. La dichiarazione ha suscitato attenzione, sottolineando il suo punto di vista sulla questione. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle scelte fatte dalla giuria e le reazioni che esse hanno generato tra gli osservatori e gli addetti ai lavori.

La giuria internazionale della Biennale d’Arte di Venezia che esclude dai premi Russia e Israele “a me sembra veramente assurdo. Quando c’è di mezzo la cultura, l’arte, il teatro, lo sport, sono tutte manifestazioni che devono unire i popoli e non dividerli. Quindi questi fatti secondo me denotano un Occidente che sta perdendo la ragione”. Lo ha detto a LaPresse il capogruppo della Lega al Senato e presidente della Lega Lombarda Massimiliano Romeo, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. Nato, Sanchez: "Sospensione della Spagna? Ci atteniamo a documenti ufficiali" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia, Romeo (Lega): "Su Russia e Israele, l'Occidente sta perdendo la ragione"

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