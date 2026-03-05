Biennale di Venezia | tornano Russia e Israele il debutto del Qatar

La Biennale di Venezia riaccoglie quest’anno la Russia e Israele dopo un’assenza prolungata, mentre il Qatar fa il suo debutto ufficiale. L’evento si conferma come punto di incontro tra diverse nazioni e tradizioni artistiche, attirando attenzione globale. La partecipazione di questi paesi si inserisce in un quadro di continui scambi culturali, offrendo uno sguardo sulle diverse prospettive artistiche e politiche coinvolte.

La Biennale di Venezia torna al centro del dibattito culturale e geopolitico internazionale. Tra le novità più discusse della 61ª Biennale d’Arte, che aprirà al pubblico dal 9 maggio negli spazi dei Giardini, dell’Arsenale e in vari luoghi della città, spicca infatti la presenza del Padiglione Russo. Una partecipazione che segna un passaggio simbolico importante dopo le tensioni degli ultimi anni legate alla guerra in Ucraina. Crosetto in Parlamento: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Se ho sbagliato, mi scuso» La notizia della presenza russa era stata anticipata dal quotidiano russo Pravda e ha trovato conferma ufficiale nella lista delle partecipazioni nazionali della Biennale di Venezia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

