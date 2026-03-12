Il ministro Giuli chiede dimissioni rappresentante Mic nel Cda Biennale di Venezia per la presenza della Russia

Il ministro della Cultura ha richiesto alla rappresentante del Mic nel consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia di dimettersi. La richiesta è arrivata a seguito della presenza di un rappresentante russo nel Cda. La decisione di Giuli si basa sulla perdita di fiducia nel rapporto con la rappresentante. La Gregoretti è invitata a rassegnare le dimissioni.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, «ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia». Lo annuncia il Mic in una nota. «Gregoretti, nominata nel Cda della Fondazione veneziana il 13 marzo 2024, non ha ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa alla prossima Biennale né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione pur nella consapevolezza della sensibilità internazionale della questione», spiega la nota del ministero. Nei giorni scorsi la Commissione...