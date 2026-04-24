Biennale di Venezia | stop ai premi per Israele e Russia

Durante la Biennale di Venezia, la giuria ha deciso di non assegnare premi ufficiali ai padiglioni di Israele e Russia. Questa scelta è stata comunicata in un momento in cui l’Unione Europea sta considerando una sospensione di due milioni di euro destinati al padiglione russo. La decisione si inserisce nel contesto della manifestazione internazionale dedicata all’arte contemporanea, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali di questa esclusione.

? Cosa sapere La giuria della Biennale di Venezia esclude Israele e Russia dai premi ufficiali.. L'Unione Europea valuta la sospensione di due milioni di euro per il padiglione russo.. La giuria della sessantunesima Biennale d’arte di Venezia ha deciso di escludere Israele e la Russia dalla competizione per i premi ufficiali, citando le accuse di crimini contro l’umanità mosse dalla Corte Penale Internazionale ai rispettivi leader. La risoluzione, presa autonomamente dal collegio giudicante appena nominato, non influisce sulla presenza fisica dei padiglioni nazionali all'interno dell'Esposizione Internazionale, ma preclude a tali nazioni ogni possibilità di aggiudicarsi i Leoni d'oro o d'argento durante la cerimonia prevista per il 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale di Venezia: stop ai premi per Israele e Russia Notizie correlate Biennale d’Arte di Venezia: Giuria esclude dai premi Russia e IsraeleROMA – La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia “si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di... Biennale Venezia 2026, giuria esclude Russia e Israele dai premi: “Crimini contro l’umanità”La Giuria della Biennale Arte “si asterrà dal prendere in considerazione” per i premi “quei Paesi i cui leader sono attualmente accusati di crimini... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Biennale di Venezia, Commissione Europea formalizza lo stop ai fondi. Sotto accusa la riapertura del padiglione russo; Biennale, stop definitivo della Ue ai fondi; Padiglione russo alla Biennale, l'Unione europea formalizza lo stop a un finanziamento da 2 milioni; Biennale, la Commissione formalizza lo stop dei fondi e condanna la decisione di aprire ai russi. Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazioneDopo le polemiche sulla presenza di un padiglione dedicato alla Russia, il ministero della Cultura ha diffuso una nota in cui informa che il ministro Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle gi ... tg24.sky.it Biennale di Venezia 2026: niente premi a Russia e Israele, scontro su diritti umani e fondi UeNessun premio a paesi accusati di crimini contro l'umanità. Leggi: Russia e Israele. A due settimane dall'avvio della sessantunesima Biennale d'Arte e dopo giorni di polemiche, arriva la presa di po ... tg.la7.it Decisione senza precedenti alla Biennale di Venezia: la giuria non assegnerà riconoscimenti ai Paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale. Questo significa che Russia e Israele non concorreranno ai premi. L facebook Biennale di Venezia 2026: niente premi a Russia e Israele, scontro su diritti umani e fondi Ue x.com