In fuga col bottino Finto carabiniere truffa un’anziana
Un uomo ha truffato un’anziana di Alfonsine fingendosi un carabiniere, portandosi via il denaro con una scusa falsa. La vittima, che aveva aperto la porta convinta di parlare con un vero ufficiale, ha consegnato circa mille euro all’uomo che si presentava come un collaboratore delle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare il truffatore, che è fuggito subito dopo aver portato via il denaro.
Aveva truffato una anziana di Alfonsine con la truffa del finto carabiniere e comunque di un sedicente collaboratore delle forze dell’ordine. Ma è stato beccato dai veri carabinieri della stazione di Bagno di Romagna che hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Forlì, un 55enne residente in Sicilia, ritenuto presunto responsabile di ricettazione di numerosi oggetti preziosi e monili d’oro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, di chi fossero o dove li avesse presi. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio del 2 febbraio scorso quando, dopo avere fermato un’autovettura sulla E45, hanno notato subito un insolito atteggiamento agitato del conducente non riscontrabile nelle persone cosiddette normali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Truffa del finto carabiniere. Raggirano un’anziana, prese durante la fugaLa truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.
