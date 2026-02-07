Polizia sventa truffa nei confronti di un’anziana | due persone denunciate

La polizia di Lecce ha evitato una truffa ai danni di un’anziana a Campi Salentina. Due uomini sono stati denunciati dopo un intervento rapido degli agenti della squadra mobile. La vittima stava per cadere in una trappola quando gli agenti sono intervenuti e hanno fermato i truffatori. La vicenda si è conclusa con le denunce dei due uomini, un 25enne e un altro ancora da identificare.

Nei guai un 25enne di Salerno e un 35enne straniero che aveva messo nel mirino del raggiro una donna di Campi Salentina: emessi dal questore foglio di via obbligatorio e ordine di allontanamento dal suolo nazionale Gli agenti, mentre si trovavano a Campi Salentina, hanno notato un soggetto stazionare nei pressi di un’abitazione con fare circospetto, tale da rendere necessario un controllo. L’individuo, accortosi della presenza dei poliziotti, con scatto repentino, è salito a bordo di un’autovettura in sosta nelle vicinanze con alla guida un altro soggetto. Entrambi, dimoranti in Campania, non hanno saputo fornire una versione credibile della propria presenza lì.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Polizia Statale Tentata truffa ai danni di un'anziana con il metodo del "finto carabiniere": due persone denunciate La polizia di Caltanissetta ha denunciato due individui, un maggiorenne e un minorenne, per tentata truffa ai danni di un’anziana, utilizzando il metodo del Truffa all'anziana con la tecnica del 'finto nipote', nei guai due persone Due persone sono state coinvolte in una truffa ai danni di un’80enne di Rosciano, usando la tecnica del ‘finto nipote’. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Polizia Statale Argomenti discussi: Salerno, la Polizia di Stato sventa una truffa ai danni di un 85enne; La Polizia di Stato sventa un tentativo di truffa; Sicurezza: all’ufficio postale di Monfalcone sventato un tentativo di truffa telefonica; Andria, polizia sventa rapina al casello dell'A14: salvi 120 quintali di olio d’oliva nel camion. Teramo. Polizia di Stato sventa una truffa ai danni di coniugil’interlocutore li convinceva a raccogliere tutti gli oggetti di valore presenti in casa e a consegnarli a un presunto appartenente all’Arma che si sarebbe presentato di lì a poco, cosa che i truffati ... ilmetropolitano.it Truffa ai danni di due anziani sventata: carabinieri veri recuperano diecimila euroTeramo. Finti carabinieri, tre ventenni truffano due anziani e portano via 10mila euro: arrestati dai veri uomini dell'Arma. Tre ... abruzzolive.it Tentativo sventato nel carcere di Paola La Polizia penitenziaria ha intercettato e abbattuto un drone carico di droga e cellulari prima che entrasse nell’istituto. Un’operazione che conferma l’attenzione e la professionalità degli agenti, ma anche la crescente facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.