Scempio in via Monteoliveto | cumuli di rifiuti bruciati sul marciapiede da tre giorni
In via Monteoliveto si vede di nuovo il degrado. Da tre giorni, cumuli di rifiuti bruciati sono sul marciapiede. La strada centrale e frequentata si riempie di fumo e sporcizia, creando disagio tra i passanti. La situazione si aggrava senza interventi immediati delle autorità.
Degrado nella centralissima via Monteoliveto per la presenza di cumuli di rifiuti bruciati sul marciapiede sempre più alti, che fanno tornare alla memoria periodi oscuri della città.Si trovano all'altezza delle scalette che congiungono la strada con piazza Matteotti e dell'Ovs chiuso per lavori.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Monteoliveto Rifiuti
"Cumuli di rifiuti all’ex Girasole . Area del Comune da quasi 2 anni"
Bondeno merita decoro, non discariche a cielo aperto in locali del Comune.
VIDEO | A passeggio per buttare rifiuti sul marciapiede, la telecamera smaschera l'ennesimo incivile
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.