Scempio in via Monteoliveto | cumuli di rifiuti bruciati sul marciapiede da tre giorni

In via Monteoliveto si vede di nuovo il degrado. Da tre giorni, cumuli di rifiuti bruciati sono sul marciapiede. La strada centrale e frequentata si riempie di fumo e sporcizia, creando disagio tra i passanti. La situazione si aggrava senza interventi immediati delle autorità.

