Il Gruppo Magis ha annunciato di aver raggiunto un Ebitda di 200 milioni di euro nel 2025, con sede a Verona. L'azienda ha deciso di destinare un aumento del 10% degli utili ai Comuni di Verona e Vicenza. Questo risultato rappresenta un record per il gruppo, che ha evidenziato anche un incremento delle attività con la Pubblica Amministrazione. La notizia arriva dopo un anno di crescita significativa per l’azienda.

? Cosa sapere Il Gruppo Magis registra un Ebitda di 200 milioni di euro nel 2025 a Verona.. L'azienda destinerà un incremento del 10% degli utili ai Comuni di Verona e Vicenza.. A Verona, il Gruppo Magis ha registrato un Ebitda di 200 milioni di euro nel corso del 2025, segnando un traguardo senza precedenti per la società durante l’incontro con tenutosi presso la propria sede. Il bilancio presentato da Russo, Consigliere Delegato del gruppo, delinea un anno di trasformazioni profonde e successi finanziari. Nel periodo appena concluso, l’azienda ha infatti completato cinque operazioni straordinarie e ha ufficializzato il proprio nuovo nome, diventando Magis.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Magis vola nel 2025: record di Ebitda e primato con la PA

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