Varese | +46% export India 129 milioni di euro nel 2025

Le esportazioni della provincia di Varese verso l’India sono cresciute del 46,2% nei primi nove mesi del 2025, raggiungendo un valore di oltre 129 milioni di euro. I dati ufficiali mostrano un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo un incremento nelle transazioni commerciali tra le due aree. La statistica si riferisce esclusivamente ai primi tre trimestri del 2025.

Le esportazioni della provincia di Varese verso l'India hanno registrato un incremento del 46,2% nei primi nove mesi del 2025, superando la soglia dei 129 milioni di euro. Durante l'incontro tenutosi a Ville Ponti, il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello ha sottolineato come il subcontinente rappresenti una zona di stabilità in un panorama geopolitico instabile. Questa dinamica si inserisce nel contesto più ampio di una domanda europea in calo e di un mercato asiatico in piena espansione infrastrutturale. La rotta commerciale verso il sud-est Il motore economico locale trova nuova linfa guardando verso l'Oriente mentre l'Europa mostra segni di rallentamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Banca Ifis chiude il 2025 con utile netto a 328 milioni: ai soci 129 milioniBanca Ifis archivia il 2025 con un utile netto consolidato in crescita a 328 milioni di euro che include gli effetti del primo consolidamento di...

Leggi anche: Istat: nel 2025 export +3,3%, surplus sale a +50.746 milioni

Varese punta a Oriente: l’export verso l’India vola a +46%

Tutto quello che riguarda Varese 46 export India 129 milioni di....

Temi più discussi: Varese punta a Oriente: l’export verso l’India vola a +46%; Fondazione Varese Welcome approda all’ITB di Berlino; Varese Cultura 2030, la Provincia presenta il piano strategico per rilanciare il sistema culturale; Nel drammatico contesto geopolitico attuale l’India rappresenta un’oasi di stabilità e crescita.

Varese punta a Oriente: l’export verso l’India vola a +46%Macchinari e chimica trainano la crescita. Il presidente di Camera di Commercio Mauro Vitiello all'evento a Ville Ponti Road to India: «L'India è un'oasi di stabilità in un contesto geopolitico dram ... varesenews.it

Varese e India: un’alleanza economica in piena espansione. L’export cresce del 46%Varese e India: un’alleanza economica in piena espansione. L’export cresce del 46% La meccanica e la chimica trainano i flussi commerciali e gli investimenti diretti generando occupazione e fatturato. luinonotizie.it

A Varese seminario sulla statistica ufficiale per rendere più efficaci le decisioni delle amministrazioni locali. - facebook.com facebook

Battistero di Castiglione Olona Varese affreschi di Masolino da Panicale ultima immagine Salomè consegna la testa del Battista a Erodiade particolare x.com