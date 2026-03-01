MotoGp Thailandia | Bezzecchi domina ma è Acosta il primo leader Marquez fora e si ritira

Nella gara di MotoGP in Thailandia, Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella corsa di domenica, dopo aver perso la leadership nella sprint a causa di un errore. Acosta si è posizionato come primo in classifica generale, mentre Marquez si è ritirato dopo aver avuto problemi tecnici. La competizione si è svolta sul circuito di Buriram, attirando l'attenzione degli appassionati presenti.

Buriram (Thailandia) 1 marzo 2026 - Nella sprint un errore gli è costato la vittoria, ebbene nessuno poteva però togliergli il riscatto nella gara della domenica. Marco Bezzecchi non vince la gara della Thailandia, la domnia dalla prima curva al traguardo, festeggiando il primo successo stagionale. Alle sue spalle però festeggia Pedro Acosta, secondo al traguardo e primo leader del Mondiale dopo il weekend di Buriram. Completa il podio Raul Fernandez con la sua Aprilia in un weekend capolavoro per la casa di Noale, con quattro moto nelle prime cinque posizioni. Disastro invece Ducati, con Marquez a bucare lo pneumatico posteriore mentre era a caccia del secondo posto.