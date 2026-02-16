Vaticano sotto esame | indagine su hacker e presunti test di sicurezza legati a Epstein e criptovalute

Il Vaticano è sotto inchiesta dopo che un hacker italiano ha scoperto collegamenti tra Epstein e le criptovalute. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di sicurezza che mira a capire se ci siano stati tentativi di testare le difese digitali della Santa Sede. Un dettaglio importante riguarda l’accesso a dati sensibili legati a transazioni criptate e a possibili collegamenti con il finanziere defunto Jeffrey Epstein.

Vaticano nel mirino di un hacker: la nuova indagine su Epstein e la sicurezza delle criptovalute. Roma, 16 febbraio 2026 – Un'indagine in corso lega il defunto finanziere Jeffrey Epstein a un hacker italiano, sollevando interrogativi sulla sicurezza del Vaticano nel contesto delle valute digitali. Le autorità stanno accertando se siano stati condotti test sulle infrastrutture vaticane per valutarne la vulnerabilità a possibili attacchi informatici e sfruttamento di criptovalute, aprendo uno scenario inedito e potenzialmente preoccupante per la Santa Sede. Un interesse risalente: Epstein e le criptovalute.