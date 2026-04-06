Bernardo Silva lascerà il City ora è ufficiale Contatti tra la Juve e Mendes | questa la proposta sul piatto

Bernardo Silva lascerà il Manchester City, dopo che la sua uscita è stata resa ufficiale. La Juventus ha avviato contatti con il rappresentante del giocatore, Mendes, per discutere una possibile proposta di trasferimento. La trattativa riguarda il trasferimento del centrocampista portoghese, che ha attirato l'interesse di diversi club europei. La società bianconera sta valutando le prossime mosse in vista di questa operazione.

Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati per il post Di Gregorio: i numeri e le statistiche dell’estremo difensore italiano Frattesi Juve, il centrocampista resta una idea di calciomercato dei bianconeri. Ma attenzione all’inserimento di un’altra big. I dettagli Locatelli Juve, Spalletti spera nel riscatto del proprio capitano: la sfida contro il Genoa si preannuncia fondamentale. Il motivo Norton Cuffy alla Juve, Ottolini vuole portare il suo ‘pupillo’ in bianconero: la valutazione e le ultime su questa possibile trattativa Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva lascerà il City, ora è ufficiale. Contatti tra la Juve e Mendes: questa la proposta sul piatto Bernardo Silva-Juve, nuovi contatti: la scelta con Jorge MendesJuve sempre vigile su Bernardo Silva che si appresta a dire addio al Manchester City: ecco cosa sta succedendo. Leggi anche: Juve, sogno Bernardo Silva: lascerà il City a parametro zero Temi più discussi: Il vice di Guardiola: Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale. C'è la Juve; Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora è caccia al colpo a costo zero; Juventus, senti Bernardo Silva: Dopo Manchester voglio andare più a sud...; Romano – Bernardo Silva via dal Manchester City: Juventus, Europa, Arabia Saudita e Mls, dove può andare. Bernardo Silva lascia il Manchester City: addio a fine stagione, l’omaggio dello staff di GuardiolaBernardo Silva lascia il Manchester City: addio a fine stagione, l’omaggio dello staff di Guardiola Si chiude un ciclo importante al Manchester City. A fine ... tuttojuve.com Lijnders: Bernardo Silva non tornerà a Manchester dopo il Mondiale. Contatto con la JuveLijnders: Spero che Bernardo si goda le ultime sei settimane al City, uno come lui non si può sostituire.... Sulle sue tracce anche Psg, Barça, Usa e Arabia ... msn.com Ufficiale: Bernardo Silva lascerà il City La Juve è pronta a formulare questa offerta facebook “Bernardo Silva è alle ultime settimane col Manchester City” si lascia sfuggire il vice di Guardiola in conferenza. Ha ufficializzato l’addio a un insostituibile. E avviato l’asta per prenderlo. Quante chance ha la Juve Su @Gazzetta_it x.com