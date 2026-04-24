Berlusconi ci portava costosi regali io mi chiudevo in camerino per evitarlo Meloni più furba che intelligente lavorare con Zalone? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere | così Leo Gullotta

Leo Gullotta, attore con una carriera che dura da 65 anni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista. Ha raccontato di aver evitato un ex politico che gli portava regali costosi, chiudendosi in camerino. Ha anche commentato una collega politica, dicendo che è più furba che intelligente, e ha scelto di non rispondere a una domanda riguardante un altro artista. Gullotta ha aggiunto di voler continuare a recitare il più a lungo possibile, senza sapere quanto tempo gli resta.

“Ho avuto una vita da favola, desidero soltanto continuare a recitare fino alla fine. Ignoro quanto tempo mi resti, non voglio sprecarne un minuto”, ha confidato Leo Gullotta al settimanale “ Oggi ” ripercorrendo la sua lunga carriera che dura ormai da 65 anni. L’attore, che ha compiuto 80 anni lo scorso 9 gennaio, non ha nascosto le sue idee politiche: “Non ho mai mascherato la mia simpatia per la sinistra. Credo tuttavia sia un dato oggettivo lo scempio umano e del diritto internazionale al quale assistiamo, ammutoliti e spaventati. La speranza è che qualcuno blocchi Donald Trump, ha problemi clinici evidenti”. Ribadendo nuovamente la sua mancata stima verso la Premier: “ Giorgia Meloni non mi piace.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Berlusconi ci portava costosi regali, io mi chiudevo in camerino per evitarlo. Meloni più furba che intelligente, lavorare con Zalone? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”: così Leo Gullotta Notizie correlate Leo Gullotta: "Giorgia Meloni non mi piace, più furba che intelligente. Berlusconi? Lo evitavo, portava regali costosi"E' un bilancio privato e professionale quello che Leo Gullotta traccia nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Leo Gullotta: i segreti sul potere e i regali di Berlusconi? Cosa sapere L'attore Leo Gullotta rivela i contatti diretti e i regali ricevuti da Silvio Berlusconi. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Leo Gullotta: Giorgia Meloni non mi piace, più furba che intelligente. Berlusconi? Lo evitavo, portava regali costosi; Giorgia non mi piace!. Il mito del cinema italiano durissimo con la Meloni; Leo Gullotta | i segreti sul potere e i regali di Berlusconi; Giorgia non mi piace! Il mito del cinema italiano durissimo con la Meloni. Leo Gullotta: Giorgia Meloni non mi piace, più furba che intelligente. Berlusconi? Lo evitavo, portava regali costosiÈ un bilancio privato e professionale quello che Leo Gullotta traccia nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Lo scorso 9 gennaio l'attore ha compiuto 80 anni, 65 anni dei quali dedicati a una ... today.it Leo Gullotta: "Giorgia Meloni non mi piace, più furba che intelligente. Berlusconi Lo evitavo, portava regali costosi" x.com «Ho avuto una vita da favola, desidero soltanto continuare a recitare fino alla fine». Così Leo Gullotta racconta il suo percorso, guardando indietro agli 80 anni appena compiuti, di cui 65 passati tra teatro e televisione. Tutto è iniziato quasi per caso, quando a - facebook.com facebook