L’attore Leo Gullotta ha rilasciato dichiarazioni riguardanti i rapporti con Silvio Berlusconi, specificando di aver avuto contatti diretti con l’ex premier. Inoltre, ha riferito di aver ricevuto alcuni regali da Berlusconi nel corso degli incontri che hanno avuto luogo in passato. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche attraverso interviste e dichiarazioni recenti.

? Cosa sapere L'attore Leo Gullotta rivela i contatti diretti e i regali ricevuti da Silvio Berlusconi.. L'artista esprime preoccupazione per i diritti civili e la politica di Giorgia Meloni.. Il 9 gennaio scorso, l’attore Leo Gullotta ha tagliato il traguardo degli 80 anni, portando con sé un bagaglio professionale iniziato 65 anni fa dopo un provino fortuito che lo vide scelto da Mario Giusto, fondatore del Teatro Stabile. L’artista, che ha costruito la propria carriera tra le luci dei palcoscenici e i set televisivi, ha condiviso riflessioni profonde che spaziano dal personale al. La sua storia inizia quando, a soli 16 anni, il destino lo spinse verso il teatro, dando il via a un percorso costellato di riconoscimenti, tra cui tre premi David di Donatello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leo Gullotta: i segreti sul potere e i regali di Berlusconi

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