Leo Gullotta | Giorgia Meloni non mi piace più furba che intelligente Berlusconi? Lo evitavo portava regali costosi

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’attore ha espresso opinioni personali su alcune figure politiche e pubbliche. Ha dichiarato di non apprezzare Giorgia Meloni, ritenendola più furba che intelligente. Inoltre, ha raccontato di aver evitato incontri con l’ex premier, citando regali costosi che portava con sé. Le sue parole forniscono un quadro di impressioni e ricordi legati alla vita pubblica e privata.

E' un bilancio privato e professionale quello che Leo Gullotta traccia nell'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Lo scorso 9 gennaio l'attore ha compiuto 80 anni, 65 anni dei quali dedicati a una carriera che ha spaziato tra la tv popolare e il teatro. "Ho avuto una vita da favola, desidero.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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