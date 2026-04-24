Berardi niente sconti Salta anche la Fiorentina

Il ricorso presentato dal Sassuolo per ridurre le due giornate di squalifica a Domenico Berardi è stato respinto. La richiesta di uno sconto non è stata accolta, e così il giocatore salta anche la partita contro la Fiorentina. La squalifica era stata inflitta dopo l’espulsione durante la gara contro il Genoa, avvenuta nell’intervallo, insieme a un altro giocatore rossoblù.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Non va a buon fine il ricorso del Sassuolo, che aveva chiesto uno ‘sconto’ rispetto alle due giornate di squalifica inflitte a Domenico Berardi, espulso nell’intervallo di Genoa Sassuolo insieme al rossoblù Ellertsson. "La corte sportiva d’Appello ha respinto il reclamo del Sassuolo contro la squalifica per due giornate di Domenico Berardi", il laconico lascito del sito della Federazione, con la Corte che conferma anche i 10mila euro di ammenda comminati al fantasista neroverde. Che, dopo aver saltato la partita che venerdi sera aveva opposto i neroverdi al Como, resta ai margini anche del lunch match che domenica attende la squadra di Fabio Grosso al ‘Franchi’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Berardi, niente sconti. Salta anche la Fiorentina Notizie correlate Leggi anche: Inter, Bastoni salta la Fiorentina: condizioni da valutare anche per la Nazionale Leggi anche: Tuttosport – Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez out