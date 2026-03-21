Il difensore dell'Inter ha abbandonato il ritiro di Appiano Gentile a causa di problemi a una tibia, legati a un edema osseo contratto nel derby. La sua assenza si farà sentire nella partita contro la Fiorentina e anche per le prossime convocazioni in Nazionale. La situazione viene monitorata per valutare eventuali ripercussioni sulla sua disponibilità.

Alessandro Bastoni è out. Niente Fiorentina per lui, che dopo l’allenamento differenziato del mattino ha lasciato Appiano Gentile per tornare a casa. A questo punto sono da valutare le sue condizioni anche in prospettiva dei playoff della Nazionale: dopo l’infortunio alla tibia del derby (edema osseo) il difensore dell’Inter non ha mai potuto svolgere una seduta di lavoro regolare a causa del dolore. Chivu infatti ha deciso di esentarlo dalla trasferta di Firenze. Ora toccherà al ct Gattuso - che ha già perso Scamacca - stabilire se sia arruolabile per la semifinale di giovedì contro l’Irlanda del Nord. Ancora fuori Lautaro Martinez invece, che non partirà per Firenze per dare sostegno morale alla squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, Bastoni salta la Fiorentina: condizioni da valutare anche per la Nazionale

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