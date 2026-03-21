Tuttosport – Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale Inter anche Lautaro Martinez out

Bastoni non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina e rimane in dubbio per la convocazione in nazionale. Anche Lautaro Martinez, dall’altra parte, è indisponibile per l’incontro di domani. Le notizie arrivano direttamente da Appiano Gentile, dove si attendono aggiornamenti ufficiali prima della sfida tra le due squadre. La condizione di alcuni giocatori crea incertezza nello stato di forma della squadra nerazzurra.

2026-03-21 15:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Arrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile alla vigilia della delicata sfida tra Fiorentina e Inter. Cristian Chivu, infatti, dovrà fare a meno di due dei suoi uomini più rappresentativi: il difensore Alessandro Bastoni e il capitano Lautaro Martinez. Entrambi i calciatori sono stati costretti a lasciare il centro sportivo in anticipo a causa di problemi fisici che non permetteranno loro di essere a disposizione per il match del Franchi. Gattuso in ansia. Alessandro Bastoni, poi, tiene con il fiato sospeso anche il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, che ha già perso Scamacca e Zaccagni, dopo la grande paura per Tonali, in vista dei play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez out Articoli correlati Leggi anche: Inter, Bastoni salta la Fiorentina: condizioni da valutare anche per la Nazionale Fiorentina-Inter: Bastoni torna in gruppo, gestione cautelativa per Lautaro MartinezL’Inter di Simone Inzaghi ritrova il suo pilastro difensivo in vista della trasferta cruciale di Firenze. Tutti gli aggiornamenti su Lautaro Martinez Argomenti discussi: Fiorentina-Inter: OK Calhanoglu, dubbio Lautaro e Bastoni. Bastoni salta la Fiorentina e resta in dubbio per la Nazionale. Inter, anche Lautaro Martinez outArrivano notizie preoccupanti da Appiano Gentile: il difensore tiene con il fiato sospeso anche il ct Gattuso in vista dei play-off di qualificazione ai Mondiali ... tuttosport.com Inter, anche Lautaro Martinez salta la Fiorentina: in panchina, ma di fatto non convocatoNon solo Bastoni, anche Lautaro Martinez salterà la trasferta di Firenze. Come riporta Sky Sport, il capitano potrebbe aggregarsi ai compagni in. tuttomercatoweb.com