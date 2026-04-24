Il prossimo primo maggio scadrà il taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro su benzina e gasolio, che era stato introdotto per ridurre i costi di carburante. Attualmente, i prezzi alla pompa sono stimati rispettivamente intorno a 1,98 euro al litro per la benzina e 2,31 euro per il gasolio, con il prezzo del petrolio Brent a circa 105 dollari al barile. La fine di questa misura potrebbe portare a un aumento dei prezzi praticati nelle stazioni di servizio.

? Cosa sapere Scadenza taglio accise da 24,4 centesimi al litro per benzina e gasolio il 1° maggio.. Prezzi benzina e gasolio verso 1,981 e 2,307 euro al litro con il Brent a 105.. Il 1° maggio scadrà l’agevolazione di 24,4 centesimi al litro sulle accise per benzina e gasolio, spingendo i prezzi dei carburanti in Italia verso i livelli più elevati del continente europeo. L’orologio corre verso la fine della settimana che vede ancora applicati i listini scontati nelle stazioni di servizio. Senza un intervento tempestivo per estendere il beneficio fiscale, le pompe di benzina subiranno un impatto immediato, poiché il versamento delle accise da parte dei distributori avviene senza dilazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina e gasolio: il rischio schizzo ai prezzi dopo il taglio accise

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