Il governo ha annunciato un intervento per fermare i rincari di benzina e gasolio, dopo che il prezzo dei carburanti ha raggiunto livelli elevati a causa delle tensioni internazionali e del rialzo del petrolio sul mercato globale. Il provvedimento prevede un taglio delle accise per contenere i costi alla pompa. La decisione arriva in un momento di forte preoccupazione per gli automobilisti italiani.

Roma – La guerra entra nel ‘pieno’ degli italiani. Il conflitto con l’Iran ha riportato il petrolio verso quota 100 dollari e ha rimesso l’Italia davanti al suo nervo scoperto: il prezzo dei carburanti. Con il greggio salito attorno ai 90 dollari dopo una settimana di rilevanti rialzi e con analisti che non escludono nuovi strappi oltre i 100 se il blocco di Hormuz dovesse protrarsi, a Roma non si discute più soltanto di geopolitica ma di inflazione, trasporti e tenuta sociale. PRESSPHOTO Firenze, crisi petrolio, rincaro carburante rilevato nel distributore Shell di viale Raffaello Sanzio Benzina, diesel, rifornimento, auto Giuseppe CabrasNew Press Photo Per un Paese manifatturiero e dipendente dall’import energetico, il rincaro rischia di propagarsi rapidamente dai bilanci delle famiglie ai costi di logistica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stangata benzina e gasolio, si muove il governo: “Stop ai rincari”. Come funziona il taglio delle accise

Benzina ai minimi dal 2022, gasolio più caro dopo il rialzo delle accise(Adnkronos) – Benzina ancora in calo a 1,645 euro al litro (minimo dal 22 dicembre 2022), per via del calo dell’accisa; gasolio ancora in aumento a...

Benzina e diesel, quanto scende il prezzo con il taglio delle accise: come funziona il meccanismo dell?extra-gettito IvaArriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano.

