Karim Benzema ha commentato la situazione del Real Madrid, affermando che la squadra non si configura come una vera unità. Ha osservato che, dall’Arabia, le cose appaiono più chiaramente, e ha sottolineato come il Paris Saint-Germain, pur senza stelle di grande nome, funzioni grazie a una comprensione condivisa di cosa fare in campo. Il commento arriva in un momento in cui il club spagnolo non vince trofei da due anni e si confronta con alcune tensioni interne.

Dall’Arabia, magari, le cose si vedono più lucidamente. E Karim Benzema di lucidità ne ha mostrata parecchia analizzando la situazione in cui versa il Real Madrid, a secco di trofei da due anni e in preda ai capricci delle sue stelle. Hai voglia a cambiare il manico. Il parallelismo con il Paris Saint-Germain viene naturale: una squadra che, pur essendo scevra di vere e proprie stelle, brilla grazie a un gioco codificato e a uomini perfetti nelle posizioni giuste. Senza gelosie, senza prime donne. Le parole di Benzema. Riporta As: “Al Psg, la cosa positiva è che quando giocano i titolari la squadra funziona, gioca bene. Ma poi l’allenatore fa un cambio al 60° o 70° minuto e quelli che entrano danno addirittura di più rispetto a chi ha iniziato la partita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Benzema: “Il Real Madrid non è una vera squadra. Il Psg non ha stelle, ma tutti sanno cosa fare”

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