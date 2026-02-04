Benzema | Sono qui per la storia questo club è il Real Madrid d’Asia

Karim Benzema ha annunciato di aver scelto il club dell’Asia, lasciando il calcio europeo per scrivere una nuova pagina della sua carriera. Il francese ha detto di essere qui per fare storia e ha sottolineato che questa squadra rappresenta il Real Madrid dell’Asia. La notizia ha sorpreso molti tifosi, anche perché si tratta di un cambio di rotta importante a livello globale. Benzema si prepara a vivere una nuova avventura, lontano dai campionati europei, ma con la stessa ambizione di sempre.

Un trasferimento di grande rilievo sta riscrivendo il panorama del calcio internazionale: Karim Benzema ha accettato una nuova sfida vestendo la maglia dell'Al-Hilal. L'accordo, ufficializzato dal club, segna una tappa decisiva per la formazione di l'Inzaghi e per il campionato saudita, che guarda con interesse all'impatto di un campione di livello mondiale. Il contratto lega Benzema all'Al-Hilal fino al giugno 2027, consolidando un arrivo di grande rilievo dal punto di vista sportivo e commerciale. L'ufficialità è stata comunicata dal club, che evidenzia la storia, la pressione competitiva e la mentalità vincente della squadra.

