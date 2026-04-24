Stasera, venerdì 24 aprile, alle ore 20.45, alla villa Smilea di Montale è di scena Alessandro Benvenuti con lo spettacolo intitolato " Letture scapigliate ", un reading con brani tratti da "Bottegai" di Ugo Chiti e da "Gino detto Smith & la Panchina Sensibile", dello stesso Benvenuti. I posti nel salone della Smilea, con ingresso gratuito, ma su prenotazione, sono già esauriti da diversi giorni, segno di un successo strepitoso delle iniziative proposte. Si tratta del secondo evento di " Montale a teatro ", la rassegna che si è aperta col grande successo dell’omaggio di Giuseppe Cederna a Gianni Rodari nel corso della manifestazione "Montale paese della fiaba".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benvenuti racconta il suo reading. È tutto esaurito alla Smilea

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